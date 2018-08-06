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В субботу, 3 августа, в Запорожской области сотрудниками Бельмацкого отделения полиции совместно с работниками станции «Камыш-Заря» в грузовом вагоне поезда, который перевозит фарфоровую глину (каолин), были обнаружены боеприпасы, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции.

На место вызвали сотрудников взрывотехнической управления ГУНП в Запорожской области.

Полицейские изъяли 27 корпусов гранат «Ф-1», 44 запали УЗРГМ, 13 корпусов гранат «РГД-5», 1080 патронов калибра 5,45 мм, 2 дымовые шашки «РГД-2Б».

Изъятое направлено на исследование в Запорожского Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.
ForUm

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