Освобожденный из российской колонии крымский активист Александр Костенко прибыл в Киев, сообщает Укринформ.
Костенко приехал к своему дому.
Там он минуту поговорил с журналистами и ушел домой в сопровождении омбудсмена Людмилы Денисовой и матери.
Напомним, 3 августа крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.
Костенко предоставили жилье в Киеве.
6 июля он пересек украинско-российскую границу.
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