Освобожденный из российской колонии крымский активист Александр Костенко прибыл в Киев, сообщает Укринформ.

Костенко приехал к своему дому.

Там он минуту поговорил с журналистами и ушел домой в сопровождении омбудсмена Людмилы Денисовой и матери.

Напомним, 3 августа крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Костенко предоставили жилье в Киеве.

6 июля он пересек украинско-российскую границу.