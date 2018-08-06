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Освобожденный из российской колонии крымский активист Александр Костенко прибыл в Киев, сообщает Укринформ.

Костенко приехал к своему дому.

Там он минуту поговорил с журналистами и ушел домой в сопровождении омбудсмена Людмилы Денисовой и матери.

Напомним, 3 августа крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Костенко предоставили жилье в Киеве.

6 июля он пересек украинско-российскую границу.

 
ForUm

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