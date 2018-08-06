Николай Новиков, подозреваемый в нападении на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк, не был в Херсоне во время нападения.

Такие показания Херсонскому горсуду дал сам Николай Новиков и его сестра Ирина Кодакова, сообщает «Украинская правда».

Николай Новиков сказал, что с 27 июля по 1 августа отдыхал с семьей и друзьями дикарем у моря в селе Большевик Херсонской области.

По его словам, он «находился в палатке или в море», ходил в кафе – больше никуда не отлучался.

Подозреваемый рассказал, что не работает, потому что лечится от гепатита.

В 2011 году Новиков привлекался к уголовной ответственности по ст. 185 ч.3. (кража, соединенная с проникновением в жилище), а в феврале 2017 году проходил по ч. 1 ст. 263 с делом о пистолетах (статья предполагает освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи оружия).

Адвокат подозреваемого сказал, что показания об отдыхе на море могут подтвердить 7-8 человек.

Он заявил, что Новикова «с Гандзюк не был знаком, никаких отношений с ней не было».

«Его незаконно задержали», – сказал защитник.

Он обратил внимание, что опознали подозреваемого по фотографии, а не лично. При этом бакенбардов у Новикова нет, да и он старше человека с фоторобота: ему 42 года, а не 30 лет.

Сестра подозреваемого Ирина Кодакова также рассказала, что с 27 июля по 1 августа ее семьи, включая брата Николая Новикова, не было в Херсоне: они отдыхали в Большевике, в палаточном городке «Карабас-Барабас» – и вернулись домой в ночь на 2 августа.

С ними были гости из Львова, на море они отметили день рождения одного из детей.

«Мы шок поймали от этого всего дела сначала», – сказала Ирина Николаевна.

Она рассказала, что брат сидел в СИЗО полгода – и там подхватил гепатит B, потому когда вышел – лечился и не работал.

По словам Ирины, 31 июля ее брат и муж Иван Гладченко пошли в кафе «Оболонь» пить пиво, вернулись к палатке около двух дня и до вечера спали, а потом играли с детьми.

Информацию о том, что 29 июля во дворе ее дома, где проживает и Новиков, слышали мужские глосса, Ирина прокомментировать не смогла. По ее словам, дом на сигнализации, а ключи были у пожилой соседки, но она тогда уже была в больнице.

Обвинение просит избрать для Новикова как меру пресечение содержание под стражей на 60 дней.

Суд ушел в совещательную комнату.

Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану. Она согласилась сотрудничать со следствием.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.