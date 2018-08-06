Николай Новиков, подозреваемый в нападении на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк, не был в Херсоне во время нападения.
Такие показания Херсонскому горсуду дал сам Николай Новиков и его сестра Ирина Кодакова, сообщает «Украинская правда».
Николай Новиков сказал, что с 27 июля по 1 августа отдыхал с семьей и друзьями дикарем у моря в селе Большевик Херсонской области.
По его словам, он «находился в палатке или в море», ходил в кафе – больше никуда не отлучался.
Подозреваемый рассказал, что не работает, потому что лечится от гепатита.
В 2011 году Новиков привлекался к уголовной ответственности по ст. 185 ч.3. (кража, соединенная с проникновением в жилище), а в феврале 2017 году проходил по ч. 1 ст. 263 с делом о пистолетах (статья предполагает освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи оружия).
Адвокат подозреваемого сказал, что показания об отдыхе на море могут подтвердить 7-8 человек.
Он заявил, что Новикова «с Гандзюк не был знаком, никаких отношений с ней не было».
«Его незаконно задержали», – сказал защитник.
Он обратил внимание, что опознали подозреваемого по фотографии, а не лично. При этом бакенбардов у Новикова нет, да и он старше человека с фоторобота: ему 42 года, а не 30 лет.
Сестра подозреваемого Ирина Кодакова также рассказала, что с 27 июля по 1 августа ее семьи, включая брата Николая Новикова, не было в Херсоне: они отдыхали в Большевике, в палаточном городке «Карабас-Барабас» – и вернулись домой в ночь на 2 августа.
С ними были гости из Львова, на море они отметили день рождения одного из детей.
«Мы шок поймали от этого всего дела сначала», – сказала Ирина Николаевна.
Она рассказала, что брат сидел в СИЗО полгода – и там подхватил гепатит B, потому когда вышел – лечился и не работал.
По словам Ирины, 31 июля ее брат и муж Иван Гладченко пошли в кафе «Оболонь» пить пиво, вернулись к палатке около двух дня и до вечера спали, а потом играли с детьми.
Информацию о том, что 29 июля во дворе ее дома, где проживает и Новиков, слышали мужские глосса, Ирина прокомментировать не смогла. По ее словам, дом на сигнализации, а ключи были у пожилой соседки, но она тогда уже была в больнице.
Обвинение просит избрать для Новикова как меру пресечение содержание под стражей на 60 дней.
Суд ушел в совещательную комнату.
Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.
Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.
Гандзюк предоставили государственную охрану. Она согласилась сотрудничать со следствием.
3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.
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