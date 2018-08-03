В Бердянске утром 3 августа суд начал рассмотрение дела об умышленном убийстве по сговору ветерана АТО, активиста Виталия Олешко. Трансляцию из здания суда ведет его собрат Андрей Маджаров, сообщает ТСН.uа.

Активисты призывают местных жителей приходить на заседания и просят юристов оказать профессиональную помощь. В 10.30 было предоставлено разрешение на ведение трансляции. Начало заседания задержали на полтора часа, судья извинился за опоздание.

По словам прокурора, подозреваемого Артема Матюшина опознали несколько свидетелей как лицо, которое стреляло в Олешко. Также обвинение отмечает, что видеорегистратор автомобиля погибшего зафиксировал в день убийства автомобили »Таврия» и «Мазда», которые видели возле дома «Сармата» накануне.

Прокуроры зачитали ходатайство об избрании меры пресечения Матюшину в виде содержания под стражей на срок 60 дней. «Подозреваемый не является жителем Бердянска, подозревается в совершении особо тяжкого преступления, а после совершения пытался скрываться. Он также может незаконно влиять на свидетелей, которые его опознали», — заявил прокурор.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный убил бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

В свою очередь народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко подтвердил, что подозреваемый в убийстве является бывшим бойцом батальона «Торнадо».