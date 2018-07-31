Красный автомобиль «Таврия», на котором, по словам очевидцев, скрылись двое нападавших на экс-бойца АТО Виталия Олешко, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской, недалеко от детского сада «Сказка».

Как сообщает бердянское издание pro.berdyansk.biz, автомобиль может быть заминирован.

Госномер автомобиля совпадает с тем, что называли очевидцы. На данный момент место, где припаркован автомобиль, оцеплено полицией. Есть подозрение, что машина заминирована, полиция ждет бригаду минеров.

Ранее очевидцы сообщили, что двое людей приехали на красном автомобиле, предположительно марки «Таврия», вошли во двор и выстрелили в спину Олешко.

По предварительной информации, номер автомобиля, на котором приехали нападавшие – АР8673.

На территории Запорожской и Донецкой областей введен план перехвата «Сирена» для задержания преступника.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный убил бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко (Сармат).