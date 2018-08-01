Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур заявляет, что одним из задержанных по подозрению в убийстве в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко («Сармат») является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

«Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении «Торнадо». Артем в батальоне прошел курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело обращался с оружием», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Цукура, в 2015 году были задержаны семь бойцов «Торнадо» и командир Руслан Онищенко. «Я как первый заместитель командира «Торнадо» возглавил батальон. С личным составом был выведен из зоны АТО в город Боярка Киевской области.

Со всем личным составом проводили беседы руководство МВД и лично Вадим Троян. Часть бойцов перешла в полк «Миротворец». Артем Матюшин, Денис Зеленкин и Тарас Мовчан перешли в полк «Азов». И не просто перешли, а ночью загрузили спортинвентарь в машину и с личным оружием покинули базу «Торнадо», – подчеркнул он.

«Утром я обратился с рапортом лично к Вадиму Трояну об исчезновении бойцов и оружия. Рапорт Троян не принял. Сказал, что оружие у него, а бойцов он перевел в подразделение «Азов». На сегодняшний день их судьба неизвестна. Артем у себя на странице в ФБ о «Торнадо» не вспоминает, а постит «Нацдружины». Выводы делайте сами. Что знал, изложил в посте», – подытожил Цукур.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный убил бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.