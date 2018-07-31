В городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали подозреваемых в умышленном убийстве в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко («Сармат»), сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что в ходе оперативно розыскных мероприятий, благодаря показаниям свидетелей и помощи общественности, полицейские на посту в Васильевке остановили автомобиль. Лица, которые находились в нем, проверяются на причастность к совершению убийства жителя Бердянска.

В настоящее время решается вопрос о задержании их в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее волонтер Семен Кабакаев сообщил на своей странице в Facebook о задержании под Мелитополем Запорожской области группы мужчин, причастных к убийству Олешко и разместил фото задержанных.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный убил бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.