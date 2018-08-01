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Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко («Сармат»). Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции, начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает департамент коммуникации НПУ.

Аброськин рассказал, что принятыми полицией мерами на одной из улиц Бердянска разыскан автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья. Кроме того, в результате введения в действие плана «Сирена» на посту в Васильевке полицейские остановили автомобиль разыскиваемых.

«Мы установили, что четыре человека, находившиеся в нем, причастны к убийству жителя Бердянска. Параллельно в Бердянске был задержан еще один, пятый, подозреваемый. В настоящее все пятеро задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины», - сообщил первый заместитель председателя Нацполиции.

Он добавил, что сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении указанного преступления.

«Спасибо полицейским за проведенную работу. Также выражаю благодарность нашим гражданам, которые не остались в стороне и активно способствовали полиции в установлении личности преступников», - отметил Аброськин.

Досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Выясняются все обстоятельства и мотивы убийства.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный убил бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства
ForUm

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