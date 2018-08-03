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В течение последних полгода в Украине на острые кишечные инфекции заболело 47 256 человек, из них 3046 заразились сальмонеллезом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, летом риски отравиться едой растут, и «красноречивым подтверждением» этого являются «случаи из киевской шаурмой». «Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно купить в киоске или на уличной ярмарке, всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены, в каких условиях он хранился и готовился», – добавила Супрун.

Она дала несколько советов, как уберечься от отравления: воздержаться от приобретения еды в местах, которые вызывают сомнение в соблюдении санитарных норм; в магазине мясные и рыбные продукты класть в корзину уже после других продуктов, которые необходимо купить, – так они дольше останутся охлажденными; не оставлять готовую еду на столе дольше чем на два часа; - не хранить «на потом» еду после пикников.

Напомним, в Киеве люди отравились шаурмой, купленной в разных районах столицы. Число пострадавших составило 83 человека.

По данному факту начало уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. 
ForUm

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