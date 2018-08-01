Подозреваемый в убийстве 43-летнего бывшего добровольца батальона «Донбасс» Виталия Олешко (позывной «Сармат») является бывшим бойцом батальона «Торнадо». Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко.

«Да, это правда (что возможный убийца – бывший снайпер из батальона «Торнадо»). К сожалению, очень многие из тех ребят, которые пошли защищать Украину, вернувшись, не нашли себе места для нормальной работы. Не захотев сделать этого, они пошли работать в криминальные группировки. Это не первый такой случай, и, к сожалению, думаю, не последний. Война обнажает инстинкты людей, поэтому так может быть. Убийцу ждет жесткая ответственность», - сказал Геращенко.

Он отметил, что убийце грозит пожизненный срок.

«Убийство – 115 статья уголовного кодекса. В данном случае будет применима вторая часть статьи – убийство с отягчающими обстоятельствами, это убийство под заказ, убийство опасным для жизни других людей способом, - поэтому это будет вторая часть. Что касается остальных – это пособники убийства, они идут как соучастники. Есть у каждого свои роли, кто-то был водителем, кто-то поджидал, кто-то окликнул жертву», - сообщил нардеп.

Также он рассказал и о других задержанных по подозрению в соучастии в убийстве.

«Остальные люди из задержанных являются сообщниками киллера – молодые ребята, спортсмены. Они живут в Днипре и Днепропетровской области, приехали на убийство. Они пока молчат. Я так понимаю, надеются, что заказчики будут их выручать. Шансов у них нет, - есть прямые показания свидетелей убийства на киллера», - рассказал Геращенко.

На данный момент, как отметил нардеп, основная версия инцидента – заказное убийство.

Мера пресечения будет избрана сегодня во второй половине дня или завтра. Сейчас следователи готовят документы в суд.

Ранее бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный убил бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.