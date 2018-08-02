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Российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины на международных соревнованиях, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

В первых стартах проходящего в Тысовце юниорского чемпионата Украины по летнему биатлону приняли участие три спортсменки из России – Екатерина Бех выиграла спринт, Анастасия Рассказова была 4-й и Оксана Москаленко – 11-й.

«Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они уволились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы по получению гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки. Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе испытываем определенный кадровый дефицит», - прокомментировал президент  Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. 
ForUm

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