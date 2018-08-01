Следствие проверит возможную причастность народного депутата Александра Пономарева к убийству ветерана АТО Виталия «Сармата» Олешко.

Об этом на брифинге сказал начальник ГУ НП в Запорожской области Сергей Комиссаров, сообщает «Украинская правда».

Отвечая на вопрос журналистов, отбросило ли следствие эту версию, он сказал, что правоохранители «ничего не исключают» и «будут все проверять».

«Если там причастен какой-то народный депутат, это прерогатива Генпрокуратуры, все материалы мы предоставим, пусть дают оценку, привлекают, не привлекают», – отметил Комиссаров.

Он заверил, что следствие соберет и предоставит все доказательства.

Знакомый Олешко в трансляции в Facebook, во время которой он сообщил об убийстве, сказал: «Саша «Перхоть» Пономарев, это было последнее, что ты сделал, скорее всего, в этой жизни».

Скорее всего, он говорил именно о нардепе от «Свободы» Александра Пономарева.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный убил бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

В свою очередь народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко подтвердил, что подозреваемый в убийстве является бывшим бойцом батальона «Торнадо».