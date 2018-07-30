Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) отдал приказ главам учреждений здравоохранения и прочих государственных предприятий, провести ряд мероприятий.

Цель этих мер – предупредить чрезвычайные ситуации, которые могут произойти вследствие остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Об этом идет речь в приказе №765 от 26 июля 2018 года Департамента здравоохранения КГГА, сообщает Aif.ua.

В тексте документа говорится, что с целью предупредить чрезвычайные ситуации, которые могут произойти вследствие остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 руководителям предприятий и учреждений, которые основаны на коммунальной собственности Киева, приказано в срок до 30 июля 2018 года осуществить ряд мероприятий.

В частности от них требуют:

привести в готовность имеющиеся автономные источники питания;

разработать (обновить) План реагирования учреждений здравоохранения на случай отключения электроснабжения;

определить порядок и обеспечить возможность подключения передвижных автономных источников питания для учреждений здравоохранения в случае отключения сетей электроснабжения с районными управлениями ГУ ГСЧС Киева;

провести учения с ответственным персоналом за автономные источники питания по их подключению к сетям электроснабжения;

определить ответственных лиц за подключение автономных источников питания к электросетям учреждений здравоохранения;

создать штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на случай отключения электроснабжения;

подать в Департамент здравоохранения КГГА информацию о выполнении этих мероприятий и наличии горюче-смазочных материалов для обеспечения работы автономных источников питания.

Напомним, около 3 тысяч жилых домов Киева остаются без горячей воды из-за отказа «НАК «Нафтогаз» заключить договор с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.

В то же время в НАК заявил, киевляне сидят без горячей воды не по вине «Нафтогаза».

18 июня столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение «Киевтеплоэнерго».

В начале июля «Нафтогаз» подал встречный иск.

19 июля Хозяйственный суд Киева отказался передать задолженность компании «Киевэнерго» перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» за потребленный газ коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго».