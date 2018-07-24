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Киевский районный суд Харькова принял решение оставить за решеткой подозреваемых в деле о смертельном ДТП на Сумской. Об этом сообщает NewsRoom.

В ходе сегодняшнего заседания представители обоих фигурантов ходатайствовали о том, чтобы их клиентам избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. И если адвокат Геннадия Дронова изначально настаивал на этом решении, то защита Зайцевой ранее заявляла, что в связи с резонансностью дела подсудимая будет оставаться в СИЗО. 

В ходе заседания Дронов заявил, что должен заботиться о 82-летней матери, с которой он проживает (позже в прокуратуре опровергли эту информацию), а Юлия Козырь и вовсе заверила суд, что состояние здоровья Зайцевой все время ухудшается, и ее нахождение в СИЗО может привести к фатальным последствиям. Кардинально другого мнения были представители пострадавших.

«Обвиняемые должны находиться под стражей. Это резонансное дело. Если обвиняемых выпустят и кто-то скроется, это будет фиаско для всей правоохранительной системы Украины», - заявил адвокат Дмитрий Марцонь.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья Виктор Попрас занял сторону прокуратуры и продлил обоим водителям меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Следующее заседание состоится 31 июля. 

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.  13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. 

30 мая Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залогафигурантам смертельного ДТП на Сумской.
ForUm

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