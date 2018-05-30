В среду, 30 мая, Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога фигурантам смертельного ДТП на Сумской. Об этом с места событий сообщает NewsRoom.

Судья Виктор Попрас поддержал ходатайство прокурора и принял решение продлить арест Алены Зайцевой и Геннадия Дронова до 28 июля. Защитница подозреваемой заявила, что не возражает против такого решения в связи с резонансностью дела. А вот представитель второго фигуранта назвал вердикт необоснованным.

«Прокурор этим нарушает правило на презумпцию невиновности. Рисков у обвинителя стало меньше. В прошлый раз их было четыре, а сейчас уже два, и то один - непонятно какой», - заявил Перепелица.

Вскоре после этого судья объявил в заседании перерыв до 5 июня. В этот день стороны допросят трех свидетелей: нарколога и лаборанта, которые брали кровь у Зайцевой после аварии, а также сотрудника автосалона Lexus.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).

27 февраля в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.