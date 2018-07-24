Защита участницы жуткого ДТП в центре Харькова, жертвами которого стали шесть человек, впервые с начала процесса попросила выпустить Елену Зайцеву из СИЗО. Об этом из зала судебных заседаний сообщает корреспондент NewsRoom.

Прокуратура обратилась к судьям с просьбой продлить меру пресечения в виде содержания под стражей участникам аварии на Сумской. Однако защита обоих водителей выступила против такого решения. Если адвокат Геннадия Дронова и ранее требовал выпустить его клиента из СИЗО, то юристы Зайцевой озвучили это требование впервые.

В ходе заседания подозреваемый указал, что не собирается никуда бежать и готов отдать правоохранителям все свои документы.

«У меня дома сейчас 82-летняя мама, оставшаяся одна, и за ней присматривают соседи. Я говорил, что могу передать свои паспорта и водительские права, а также отказаться от общения со СМИ, чтобы это не сочли давлением на суд», - заявил Дронов.

Защитник Зайцевой Юлия Козырь, в свою очередь, предоставила документы о плохом состоянии здоровья ее подзащитной. Адвокат заявила, что пребывание за решеткой угрожает жизни водителя Lexus.

«Желание садиться за руль отпало у Зайцевой навсегда. Она вынесла огромный урок. Ее пребывание в СИЗО может привести к фатальным последствиям», - сообщила Козырь.

После слов юристов суд удалился в совещательную комнату и сейчас принимает решение относительно меры пресечения участникам аварии.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

30 мая Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога фигурантам смертельного ДТП на Сумской.