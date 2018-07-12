Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл дело о хищении средств против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на главу САП Назара Холодницкого.

«Я об этом решении узнал только вчера (11 июля - ред.) вечером. Сейчас разбираемся», - пояснил он.

По словам Холодницкого, это было решение старшего группы прокуроров.

«Теперь на мое возмущение работники отвечают, что могут это воспринимать, как давление. НАБУ хотело независимых прокуроров – получило», - подчеркнул глава САП.

Как сообщили УП источники в НАБУ, подозреваемым в хищении средств остается третий фигурант дела. Это представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин.

Его адвокат Алексей Кучер также подтвердил, что его подзащитный остается подозреваемым.

Литвину следствие инкриминирует присвоение имущества и подделку документов.

По информации Радио Свобода, он признал вину в мошенничестве и подделке документов.

5 апреля 2018 правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых.

Как сообщал ForUm, в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

В июле 2015 года Генпрокуратура начала уголовное производство по делу о закупке рюкзаков для нужд АТО. Согласно данным журналиста Романа Бочкалы, МВД закупило рюкзаки по 3 тыс. грн за штуку на общую сумму 14,5 млн грн. Через некоторое время на YouTube появилось видео разговора лиц, похожих на Сергея Чеботаря и Александра Авакова с еще одним человеком, на котором они договариваются о поставках рюкзаков еще до проведения тендера.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

7 ноября 2017 года на сына Авакова надели электронный браслет, однако в конце декабря Соломенский суд Киева отменил это обязательство.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Авакова-младшего, Чеботаря и Литвина.

Но в декабре Апелляционный суд Киева отменил это решение.

В марте 2018 года суд повторно наложил арест на имущество Авакова-младшего.