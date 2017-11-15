Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу САП на меру пресечения экс-замминистра внутренних дел Сергей Чеботарю в виде личного обязательства.

Соответствующее решение огласил председательствующий судья Вячеслав Дзюбин, сообщает Укринформ.

«Суд постановил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», - сказал Дзюбин.

В САП просили для Чеботаря меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн гривен.

Сам Чеботарь заявил, что против удовлетворения ходатайства САП. «Мне моя мораль не позволяла украсть на каких-то рюкзаках», - утверждает он.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала эти постановления.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева не удовлетворила ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об изменении меры пресечения сыну Авакова Александру.