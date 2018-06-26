В уголовном производстве по подозрению народного депутата Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана в подготовке теракта и госпереворота назначена экспертиза по определению возможности уничтожения здания парламента с помощью изъятого у Рубана на линии разграничения оружия.



Об этом прокурор генпрокуратуры Александр Банник заявил 25 июня в Шевченковском райсуде Киева, сообщает УНИАН.

Согласно оглашенному прокурором ходатайству, следствие должно дождаться результатов ряда экспертиз, в том числе заключения о возможности уничтожения здания парламента из оружия, изъятого у Рубана 24 ноября 2017 года и 8 марта 2018 года.

«Получить заключение эксперта по комплексной военной, взрыво-технической и баллистической экспертизе по определению разрушительной силы, вероятного количества жертв при применении оружия, необходимого количества лиц для его применения, возможности уничтожения здания Верховной Рады из оружия, боеприпасов, взрывных устройств, изъятых 24 ноября 2017 года и 8 марта 2018 года», - заявил Банник.

Как сообщал ForUm, Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога, затем арест был продлен до 2 июня.

24 мая Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей.

25 июня Шевченковский районный суд Киев продлил арест Рубана до 23 августа.