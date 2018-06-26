За прошедшие сутки, 25 июня, российские оккупационные войска 24 раза прибегли к прицельному огню по позициям подразделений Объединенных сил, четыре из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также вражеская активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское и Золотое.

На донецком направлении противник применил по защитникам Авдеевки и Крутой Балки 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под прицельным огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхнеторецкого.

На мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка.

В результате активных боевых действий один наш защитник ранен.

По данным разведки, которые нуждаются в уточнении, двое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, трое – ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по нашим защитникам. На луганском направлении враг обстрелял из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе города Золотое, а из РПГ и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское, что на мариупольском направлении.