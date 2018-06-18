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Недопуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к незаконно осужденным в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, не говорит ли неудачная попытка Денисовой посетить осужденных о том, что договоренность президентов сорвана по вине российской стороны, сообщает ТАСС.

«Я бы так не ставил вопрос. Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция. Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем невозможна», - сказал Песков.

В целом, отвечая на вопрос о том, наметился ли прогресс между Москвой и Киевом в вопросе обмена удерживаемыми лицами, Песков отметил, что «пока преждевременно говорить об этом. «Ведется работа во исполнение той договоренности, которая была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Порошенко. Только по результатам этой работы можно будет о чем-то говорить, по результативности этой работы», - добавил представитель Кремля.

Как ранее сообщал ForUm, согласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. 

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии  без объяснения причин категорически отказало омбудсмену  в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме. 

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за недопуска украинского омбудсмена к Карпюку. 
ForUm

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