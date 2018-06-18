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Генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа считает, что новый закон о приватизации существенно не повлияет на старт большой приватизации в Украине.

«По большому счету, новый закон «О приватизации» ничего не добавил. Если приватизации нет, то ты хоть танцуй вокруг мертвого - его оживить», - уверен Игорь Мазепа.

По его словам, Фонд госимущества не принимает стратегических решений по приватизации крупных объектов.

«Эти решения принимаются на других уровнях», - пояснил Мазепа.

В тоже время, Игорь Мазепа отметил, что изменения в отношении непрямого бенефициара, предусмотренные новым законом «О приватизации», являются позитивными.

«Иностранные банки сделают свой процесс KYC (прим. - know your client) гораздо более жестким и правильным, чем чиновники. Но даже это маловероятно станет причиной, триггером или хорошим поводом для инвесторов вкладывать свои средства именно в Украину», - добавил он.
ForUm

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