Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за недопуска уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в тюрьму к незаконно осужденному в РФ Николаю Карпюку. Об этом в Twitter сообщила представитель МИД Марьяна Беца.

«РФ продолжает свою «игру». Несмотря на договоренности, Омбудсмену Л.Денисовой отказали во встрече с Н. Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа», - написала она.

Как ранее сообщал ForUm, 16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме.