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Высший совет правосудия поддержал президентский законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда.

Такое решение приняли во время заседания 18 июня, сообщает 112 Украина.

«Предлагаю вам поддержать подготовленный Президентом Украины проект закона Украины о создании Высшего антикоррупционного суда», - сказал глава ВСП Игорь Бенедисюк.

Решение поддержали единогласно.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

Президент Петр Порошенко надеется во вторник, 19 июня, внести в Верховную Раду законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда.
ForUm

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