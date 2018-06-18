Высший совет правосудия поддержал президентский законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда.
Такое решение приняли во время заседания 18 июня, сообщает 112 Украина.
«Предлагаю вам поддержать подготовленный Президентом Украины проект закона Украины о создании Высшего антикоррупционного суда», - сказал глава ВСП Игорь Бенедисюк.
Решение поддержали единогласно.
Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.
13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.
Президент Петр Порошенко надеется во вторник, 19 июня, внести в Верховную Раду законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда.
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