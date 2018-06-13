Нынешний главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после чемпионата мира-2018 возглавит мадридский «Реал».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С 51-летним специалистом подпишут контракт сроком на 3 сезона.

Лопетеги тренирует сборную Испании с 2016 года. При нем команда провела 19 матчей и не проиграла ни одного (13 побед и 6 ничьих). Ранее Лопетеги работал главным тренером в «Порту», «Райо Вальекано», резервной команде «Реала», а также в молодежных сборных Испании различных возрастов.

Напомним, главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Зинедин Зидан объявил, что уходит в отставку. Такое заявление он сделал спустя пять дней после того, как первым в истории выиграл с клубом три Лиги чемпионов подряд.