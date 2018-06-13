За прошедшие сутки, 12 июня, боевики 32 раза прибегали к прицельному огню по позициям операции Объединенных сил, из них 9 раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба.

Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское на Луганщине, на горловском направлении – в районе населенного пункта Луганское. Враг активизировался на донецком направлении вблизи Новотроицкого. Не прекращаются бои на мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединский.

С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции.

Во время боевых действий прошедшие сутки 1 украинский военнослужащий погиб.

По данным разведки вчера вечером была уничтожена боевая бронированная машина противника. Всего за сутки 5 оккупантов было уничтожено и 4 ранены.

Сегодня, в течение ночи 13 июня, враг 7 раз нарушал режим тишины, из них 3 раза применял запрещенное вооружение вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка. Во время боев были ранены двое наших защитников. Все попытки противника продвинуться в глубину обороны оставались нереализованными.