Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Зинедин Зидан объявил, что уходит в отставку. Такое заявление он сделал спустя пять дней после того, как первым в истории выиграл с клубом три Лиги чемпионов подряд, передает ВВС.

«Все меняется, - сказал Зидан на пресс-конференции. - Я считаю, что клуб должен побеждать и дальше, но ему нужны перемены. Другой тип тренера, другие методы. Именно поэтому я принял такое решение».

Никакой информации о том, кто может сменить Зидана на посту, пока нет.

Напомним, 26 мая мадридский «Реал» со счетом 3:1 обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и третий год подряд стал победителем главного клубного турнира Европы.