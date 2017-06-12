также в разделеСпорт
Суд начал банкротство ФК «Металлист» 19
Свитолина впервые вошла в топ-5 мирового рейтинга 35
ФИФА признала товарищеский матч Украина - Мальта неофициальным 133
Коноплянка может перейти в чешский клуб 184
«Верес» будет играть домашние матчи во Львове 43
Кличко вошел в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира 35
Мы должны встряхнуться: Шевченко прокомментировал поражение от Мальты 57
Коноплянка готов покинуть «Шальке» 65
«Реал» обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов 40
Ривненский «Верес» приняли в Премьер-лигу 53
Главным тренером киевского «Динамо» стал Хацкевич 83
Кучер покидает «Шахтер» 37
Ребров покинул «Динамо» 89
Украинскую спортсменку дисквалифицировали за допинг на восемь лет 74
Луческу жалеет, что перешел в «Зенит» 97
Месси в четвертый раз в карьере выиграл «Золотую бутсу» 43
«Зенит» уволил Луческу 79
Кличко пока не ответил на вопрос о возможном продолжении своей карьеры 144

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук останется на посту помощника главного тренера питерского «Зенита», сообщает «Спорт день за днем».

«В тренерском штабе продолжит работу Анатолий Тимощук, который пришел в «Зенит» в марте этого года в должности ассистента Мирчи Луческу», - отмечает издание.

Вместе с Роберто Манчини, который стал новым главным тренером «Зенита», в Петербург приедет три специалиста, в том числе и тренер вратарей.

Напомним, почетного гражданина Луцка, экс-капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука сфотографировали с георгиевской лентой во время торжественных мероприятий по случаю Дня Победы в Санкт-Петербурге. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года