Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук останется на посту помощника главного тренера питерского «Зенита», сообщает «Спорт день за днем».

«В тренерском штабе продолжит работу Анатолий Тимощук, который пришел в «Зенит» в марте этого года в должности ассистента Мирчи Луческу», - отмечает издание.

Вместе с Роберто Манчини, который стал новым главным тренером «Зенита», в Петербург приедет три специалиста, в том числе и тренер вратарей.

Напомним, почетного гражданина Луцка, экс-капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука сфотографировали с георгиевской лентой во время торжественных мероприятий по случаю Дня Победы в Санкт-Петербурге.