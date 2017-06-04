В Кардиффе (Уэльс) завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2016/17, в котором мадридский «Реал» обыграл туринский «Ювентус», сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:1.

Команды осторожно начали матч, но довольно быстро разыгрались. И на 20-й минуте «Королевский клуб» из Мадрида провел размашистую атаку, которую точным низовым ударом в дальний угол завершил Криштиану Роналду - 1:0. Голевую передачу с правого фланга сделал Карвахаль.

Впрочем, довольно скоро интригу возродили игроки туринского клуба, которые все-таки считались аутсайдерами в этом матче. На 27-й минуте счет сравнял Марио Манджукич. После скидки Игуаина его партнер в падении через себя по дуге отправил мяч в дальний угол - красивейший гол. Не обошлось без ошибки голкипера «Реала» Наваса, который далеко вышел из ворот - 1:1, сообщает УНИАН.

Судьба матча в пользу «Реала» была решена в течение 3 минут в середине второго тайма. На 61-й минуте Тони Кроос бил из-за пределов штрафной, но защитник выбил. На добивании Каземиро нанес удар с хода метров с 30-ти и мяч после рикошета залетел в правый от Буффона угол ворот. А на 64-й минуте после передачи на ход по правому флангу Модрич успел догнать мяч и совершил прострел, а Криштиану Роналду точно пробил мимо Буффона в дальний угол ворот.

Окончательно «похоронил» шансы своей команды игрок «Ювентуса» Куардадо, который был удален споля на 84-й минуте. Рамос в подкате выбил мяч, а колумбиец рукой задел оппонента. Арбитр решил показать Куадрадо предупреждение за неспортивное поведение, которое стало вторым для игрока. Наконец, уже в добавленное арбитром время, на 91-й минуте, Асенсио забил четвертый гол мадридской команды в этом матче.

Таким образом, «Реал» стал первым клубом в истории, который выиграл Лигу чемпионов два раза подряд.



