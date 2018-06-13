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Сотрудники ювенальной превенции Заводского отдела полиции Николаева выяснили, что к инциденту, который имел место 21 мая в общеобразовательной школе № 6, причастен 16-летний юноша.

По данным полиции, он пришел в эту школу к своему знакомому.  

В присутствии дедушки правоохранители опросили подростка. Он пояснил, что носил с собой баллончик для самообороны, а распылил его в школе случайно, по собственной неосторожности.

По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного уголовного преступления.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что госпитализированы 37 детей. Двое из них – в реанимации.

Полиция допускает, что школьники отравились газом.

Следователи Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начали расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины «Хулиганство».
ForUm

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