Институт национальной памяти Польши передал украинской стороне доклад по делу археологических исследований на кладбище в Грушовичах. Документ с выводами работ ИНП в месте снесенного памятника УПА получили, в частности, Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти и Министерство культуры Украины, сообщает Польское радио.

Об отправке доклада украинской стороне сообщила во вторник Анна Шеленг с Бюро поисков и идентификации ИНП Польши. «Пока мы не получили ни одного отзыва», - сказала она, отметив, что доклад в понедельник направили в бумажном и электронном виде.

Документ отправили пяти украинским учреждениям: Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, Министерству культуры, Институту национальной памяти, Посольству Украины в Польше и Объединению украинцев в Польше. Доклад состоит из двух документов: заключения археологических работ по найденным останкам людей и предметам, лежащим рядом с ними, а также медико-судебной экспертизы места и останков.

Напомним, по словам польской стороны, археологические раскопки на кладбище в Грушовичах, которые эксперты ИНП Польши провели в конце мая, не подтвердили, что под разобранным в прошлом году памятником УПА были коллективные или отдельные могилы членов украинского военного формирования.

ИНН Польши заявил, что обнаружил под монументом «гражданские, отдельные захоронения 16 человек, в том числе мужчин, женщин и детей». Останки не эксгумированы. Согласно закону, только наличие останков воинов УПА могло бы оправдать сохранение посвященного им памятника. Однако, по словам украинской стороны, которая присутствовала во время работ ИНП в Грушовичах, в том месте покоятся останки не менее трех членов УПА.

Как сообщал ForUm, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы.

Остатки памятника использовали для ремонта дорог.

В ответ Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.

24 мая сотрудники Института национальной памяти (ИНП) Польши провели раскопки с целью установления, есть ли месте уничтоженного в прошлом году памятника захоронение воинов УПА.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что под разрушенным памятником найдены первые захоронения.