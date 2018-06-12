Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководством Министерства здравоохранения, в частности с и. о. министра Ульяной Супрун и ее заместителем Александром Линчевским по ситуации вокруг комментария результатов отчета Счетной палаты в части лечения онкобольных за рубежом. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

«Важно, чтобы люди, особенно те, кто имеет отношение к медицине, имели доброе сердце и сопереживали за то, что может постигнуть любого человека. Главное – быть готовым помочь в любой сложной ситуации, - сказал Гройсман. - Можно оценивать слова, а можно оценивать действия и показать всем, что сострадание, доброе сердце, и попытки помочь – базовые ценности, на которых живет мир».

Премьер-министр сказал, что знает Линчевского как врача, практика, который сталкивается с различными ситуациями. «Было бы хорошо, если бы ваши дальнейшие шаги дали всем понимание, кто вы есть на самом деле, какие у вас взгляды, принципы и моральные качества – на конкретных действиях».

В ответ Линчевский выразил сожаление по поводу того, что его слова, взятые из закрытого заседания, были искажены, хотя на самом деле речь шла как раз о защите программы помощи онкобольным.

«Я остаюсь врачом. В свободное, вне Министерства, время я работаю в больнице, вижу пациентов каждый день. Годы учебы и работы посвящены помощи пациентам – независимо от того, что говорят вокруг. Я работал и остаюсь работать врачом», - сказал Линчевский.

Глава правительства отметил, что говорить можно много, но есть действия. «Предлагаю больше уделить внимание в вашей профессиональной деятельности, как врача, уходу, сопровождению и лечению онкобольных. Это проявит все ваши качества, и не будет других толкований ваших слов. Можно говорить много, но есть действия, - сказал Владимир Гройсман. - Найдите хоспис, онкобольницу – в нерабочее время, как профессиональный врач и добрый человек – помогите и поддержите. А тем, кто говорил о вас, я предлагал бы посмотреть на вас с другой стороны и затем сделал бы выводы. Я хочу здесь справедливости».

Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса Нацгосслужбы рассматривала дисциплинарное производство относительно Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных украинских граждан за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате о результатах аудита.

«Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы даем человеку пожить еще немного, пожить дольше», - сказал Линчевский.

Комиссия не усмотрела в словах Линчевского дисциплинарного нарушения или признаков ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей.