Сотрудники Института национальной памяти (ИНП) Польши проведут в четверг раскопки на кладбище села Грушовичи с целью установления, есть ли месте уничтоженного в прошлом году памятника захоронение воинов УПА.

К раскопкам в качестве наблюдателей также должны присоединиться пять специалистов из Украины и один представитель от Объединения украинцев в Польше, сообщает Укринформ.

Как сообщил накануне заместитель председателя ИНП Польши Кшиштоф Швагжик, результаты раскопок будут известны в пятницу или, при благоприятных обстоятельствах, еще в четверг.

Он сообщил, что в случае обнаружения человеческих останков они будут исследованы и перезахоронены с установкой надмогильного памятника. Но если в этом месте польские специалисты ничего не найдут, то памятник устанавливаться не будет. Швагжик подчеркнул, что в первичном виде памятник воинам УПА, который существовал до апреля 2017 года, восстанавливаться не будет.

Как сообщал ForUm, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы.

Остатки памятника использовали для ремонта дорог.

В ответ Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.