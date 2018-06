Специальный представитель США по вопросу Украины Курт Волкер лично удостоверился в том, что военные действия на востоке Украины стали следствием российской интервенции.

«Я увидел во время моей последней поездки, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, которая привела к разрушительному и упадочному гуманитарному кризису; ко всему этому привела интервенция России», - написал он в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">As I saw on my recent trip, there is a hot war in eastern Ukraine that has created a grinding, degrading humanitarian crisis all caused by Russia’s intervention. <a href="https://twitter.com/hashtag/Peace4Ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Peace4Ukraine</a> <a href="https://t.co/OFoGLSBve7">pic.twitter.com/OFoGLSBve7</a></p>— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) <a href="https://twitter.com/SpecRepUkraine/status/1006530136508895232?ref_src=twsrc%5Etfw">12 июня 2018 г.</a></blockquote>

По словам Волкера, США продолжают поддерживать миротворческую миссию с мандатом ООН, чтобы облегчить имплементацию минских соглашений. «Однако российские предложения о «силах защиты» ОБСЕ неудачны», - подчеркнул он.