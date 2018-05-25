На кладбище в Грушовичах в Польше найдены первые захоронения под разрушенным в прошлом году памятником воинам УПА.

Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Обнаружены первые захоронения под разрушенным украинским памятником на кладбище в Грушовичах в Польше. На данный момент – два гроба», - написал он в Facebook.

«Итак, немногим больше, чем год назад произошло не только уничтожение места памяти, но и разрушение христианского погребения. Оправданное тогда государственными органами. Ситуация сложная, и это – не приговор. Приговором станет продолжать такую политику. Надеюсь на трезвую оценку ситуации со стороны польского политического руководства и дальнейшие действия по принципам добрососедства и демократических и христианских ценностей», - подчеркнули Вятрович.

Как сообщал ForUm, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы.

Остатки памятника использовали для ремонта дорог.

В ответ Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.

24 мая сотрудники Института национальной памяти (ИНП) Польши провели раскопки с целью установления, есть ли месте уничтоженного в прошлом году памятника захоронение воинов УПА.