Остатки памятника воинам УПА в польском селе Грушовичи, которое находится рядом с украинской границей, использовали для ремонта дорог. Об этом в интервью изданию naTemat.pl сообщил глава гмины Януш Слабицкий.

«Камни утилизировали. Они служат польскому обществу. Ими посыпали дороги», - сказал Слабицкий, добавив, что он был инициатором сноса памятника.

Он отметил, что такое решение было принято потому, что, по его мнению, украинцы сохранили бы обломки монумента и «сделали бы из них реликвию», передает 112 Украина.

«Поэтому я предотвратил это. В другой ситуации я вернул бы эти камни, но зная, к чему это ведет, мы сделали так, как я сказал», - заявил Слабицкий.

Он добавил, что на восстановление этого памятника «нет ни единого шанса». По словам Слабицкого, это было бы возможно только в случае смены власти в регионе.

26 апреля текущего года представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы. В свою очередь Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.