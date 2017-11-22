также в разделеОбщество
ОБСЕ: Вооруженные люди продолжать находиться в Луганске
Хроническое переутомление и тахикардия: Холодницкий подтвердил, что попал в больницу 5
В Украине продавали контрафактные препараты для лечения рака и гепатита 17
Медведчук: Переговоры по осужденным в РФ украинцам ведутся непрерывно 10
Оксана Марченко о сожженном баннере: Обязательно помолюсь об этих людях 28
Провал проверки e-деклараций: Украина может не получить от ЕС €600 миллионов 17
Геращенко: Среди заложников в ОРДЛО – 10 женщин 20
Тернопольский депутат избил женщину-полицейского 27
Макса Коржа таки не пустили в Украину 23
СМИ: Холодницкий госпитализирован с подозрением на инфаркт 40
РосСМИ сообщают об аресте всех сотрудников прокуратуры «ЛНР» 127
Сытник заявил, что не нарушал закон при общении с журналистами 17
СМИ: В Луганске арестовывают людей, приближенных Плотницкому 172
«Переворот в «ЛНР»: ВСУ привели в готовность резервы 87
Мингарелли назвал Украину двигателем Восточного партнерства 30
Корчак: Соломатина незаконно хранит документы НАБУ 25
СМИ: В Луганске боевики штурмовали здание «генпрокуратуры» 142
СБУ разработала порядок организации гастролей артистов из РФ 31

Остатки памятника воинам УПА в польском селе Грушовичи, которое находится рядом с украинской границей, использовали для ремонта дорог. Об этом в интервью изданию naTemat.pl сообщил глава гмины Януш Слабицкий.

«Камни утилизировали. Они служат польскому обществу. Ими посыпали дороги», - сказал Слабицкий, добавив, что он был инициатором сноса памятника.

Он отметил, что такое решение было принято потому, что, по его мнению, украинцы сохранили бы обломки монумента и «сделали бы из них реликвию», передает 112 Украина.

«Поэтому я предотвратил это. В другой ситуации я вернул бы эти камни, но зная, к чему это ведет, мы сделали так, как я сказал», - заявил Слабицкий.

Он добавил, что на восстановление этого памятника «нет ни единого шанса». По словам Слабицкого, это было бы возможно только в случае смены власти в регионе.

26 апреля текущего года представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы. В свою очередь Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги