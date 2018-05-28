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По предварительным выводам группы украинских экспертов, среди 18 захоронений в Грушовичах на месте разрушенного памятника УПА – не менее 3 захоронений воинов УПА.  Об этом сообщил секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти Святослав Шеремета.

«Это подтверждают воспоминания очевидцев, архивные данные, характер и глубина захоронений, сопроводительный материал. Подтверждаются свидетельства и воспоминания, что воинов УПА подхоранивали преимущественно ночью к гражданским захоронениям», - написал он в Facebook.

«Следовательно, разрушенный памятник УПА в Грушовичах был не символический, а надгробный и должен быть восстановлен», - подчеркнул Шеремета.

Как сообщал ForUm, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы.

Остатки памятника использовали для ремонта дорог

В ответ Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине. 

24 мая сотрудники Института национальной памяти (ИНП) Польши провели раскопки с целью установления, есть ли месте уничтоженного в прошлом году памятника захоронение воинов УПА.  

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что  под разрушенным памятником найдены первые захоронения.

 
ForUm

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