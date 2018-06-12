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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

При этом санкции США против КНДР остаются в силе. 

Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о нарушениях РФ Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий отказался от сделки со следствием.

В результате ухудшения погодных условий – град, ливни и сильный ветер –  повреждены кровли 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района Закарпатья.

В городе Ирпень Киевской области у одного из торговых центров неизвестные установили первую так называемую фан-зону к Чемпионату мира-2018 по футболу, который принимает страна-агрессор РФ. 


 

Нацбанк внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине

Государственная авиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных суден весом до 2 килограммов. Решение принято в связи с возможной угрозой безопасности полетов.

Служба безопасности Украины собрала документальные свидетельства почти 500 бывших заложников о пытках в ОРДЛО.

«Укрзализныця» с 18 июня предложит пассажирам полный комплекс питания в поездах – от завтраков до первых блюд и десертов. 
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