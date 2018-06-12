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Служба безопасности Украины собрала документальные свидетельства почти 500 бывших заложников о пытках в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«СБУ собрано документальные свидетельства почти 500 украинских граждан – бывших заложников в ОРДЛО о конкретных фактах физических пыток и психологических издевательств во время пребывания в заложниках», - говорится в сообщении.

При этом СБУ в очередной раз опровергает недостоверные сообщения о существовании так называемых «тайных тюрем СБУ».

«Служба действует исключительно в рамках действующего законодательства, все процессуальные действия с задержанными проходят в соответствии с нормами УПК, что подтверждается результатами инспекций представителей международных организаций по защите прав человека», - подчеркнули в ведомстве.

Также в СБУ призвали все правозащитные организации оказать помощь бывшим заложникам российских террористических группировок в подготовке соответствующих обращений в ЕСПЧ.
ForUm

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