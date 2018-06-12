Санкции США против КНДР остаются в силе. Об этом 12 июня во время брифинга по результатам визита в Сингапур заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Сейчас санкции останутся в силе», - сказал он, передает 112 Украина.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема саммита – ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряжения в отношениях между государствами.

Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза.

Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием на фоне флагов США и КНДР.

По итогам встречи стороны подписали исторический документ и пообещали существенные изменения миру.

Ким Чен Ын заявил, что они с Трампом «решили оставить прошлое позади». Трамп назвал Ким Чен Ына «талантливым человеком, который очень любит свою страну».