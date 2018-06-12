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В городе Ирпень Киевской области у одного из торговых центров неизвестные установили первую так называемую фан-зону к Чемпионату мира-2018 по футболу, который принимает страна-агрессор РФ. Горсовет не имеет к этому отношения, сообщил LIGA.net заместитель мэра города Дмитрий Христюк.

Ранее сегодня местное издание Правда Ирпеня сообщило, что возле ТРЦ на улице Соборной, 160 установили большие тенты и экран размером 2,5х2 м для трансляции под открытым небом футбольных матчей, показ которых бойкотируют украинские телеканалы.

По словам Христюка, это не инициатива местных властей. Он отметил, что, «возможно, кто-то в приватном режиме планирует организовывать».

Чиновник уточнил, что он против организации общественных мероприятий, связанных с футбольным чемпионатом, который проходит в России.

Позже новость с сайта об открытии «фан-зоны» была удалена.

Как сообщал ForUm, НОТУ выкупила права на показ ЧМ-2018 еще в 2010 году, но впоследствии отказалась показывать турнир по политическим соображениям.

Позже телеканал «Интер» приобрел пакет трансляций чемпионата мира у Национальной общественной телерадиокомпании Украины 

Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на чемпионат мира по футболу 2018 года. 

Мундиаль в России состоится с 14 июня по 15 июля.
ForUm

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