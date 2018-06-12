также в разделеПолитика
Азербайджан пригласил Украину участвовать в Южном газовом коридоре 10
Порошенко: Надеюсь, США и КНДР учтут недостатки Будапештского меморандума 13
Лавров рассказал, о чем говорил наедине с Климкиным 121
Эрдоган позвал Порошенко в Турцию 114
В Берлине началась встреча глав МИД «нормандской четверки» 68
Порошенко подписал закон об антикоррупционном суде 36
Медведчук: США формируют газовую зависимость Украины и Евросоюза 233
КИУ собрал ТОП недостоверных заявлений о безвизе 84
«То, о чем мечтали миллионы»: Порошенко поздравил украинцев с годовщиной безвиза 29
Порошенко поблагодарил лидеров G7 за «мощный сигнал» 40
Закон об антикоррупционном суде поступил в АП 93
Страны G7 в итогом коммюнике поддержали Украину 60
Порошенко поручил Денисовой в ближайшее время посетить политзаключенных 41
Порошенко созвонился с Путиным 235
Порошенко: ООС намного эффективнее АТО 31
Парубий торжественно подписал закон об антикоррупционном суде 121
Медведчук: Циничные слова Линчевского — не оговорка, а позиция Минздрава 52
Лидеры G7 выступили против возвращения РФ 56

Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о нарушениях РФ Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня – День России – для подачи меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», - написал он в Facebook.

«Пока же Россия и дальше упорно врет, что это не они оккупировали украинские земли, привезли «Бук», которым сбили МН-17, завезли «Грады», которыми обстреляли мирных жителей Мариуполя, Краматорска и Авдеевки и блокпост в Волновахе. Должностные лица РФ упорно лгут, что не вербовали террористов, которые совершали взрывы в Одессе, Харькове и Киеве. Врут и о том, что не выживают украинцев и крымских татар из Крыма, дискриминируя их в условиях оккупации. Преодолеть эту ложь можно только правдой и доказательствами», - подчеркнул Президент.

По словам Порошенко, в меморандуме «содержится невероятное для практики суда количество доказательств».

Пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко подтвердил, что Украина уже направила соответствующий документ в суд ООН.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что текст меморандума изложен на 17,5 тыс. страниц. «Сегодня РФ получит от нас своеобразный «подарок» в Международном суде ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах», - написал он в Twitter.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

70
Теги