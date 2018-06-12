Решение об установлении Временного порядка использования воздушного пространства принято в связи с возможной угрозой безопасности полетов, связанной с отсутствием регулирования вопросов использования воздушного пространства воздушными судами после утраты силы Положением об использовании воздушного пространства Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2002. Соответствующее разъяснение распространила пресс-служба Госавиаслужбы.

«Относительно ограничений, установленных Временным порядком, следует понимать, что он не запрещает эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов использование воздушного пространства выше 50 м, а лишь устанавливает нормы подачи заявки на использование воздушного пространства при необходимости выполнения полетов выше указанной высоты или в случае невыполнения любого из требований, указанных в порядке. Это связано с необходимостью информирования пользователей воздушного пространства о планируемой деятельности по использованию воздушного пространства исключительно из соображений безопасности полетов», - пояснили в ведомстве.

Вместе с тем, Госавиаслужба остается открытой для диалога по нормам, установленным Временным порядком использования воздушного пространства по беспилотным летательным аппаратам.