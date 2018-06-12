«Укрзализныця» предложит пассажирам полный комплекс питания в поездах – от завтраков до первых блюд и десертов. Об этом 12 июня на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве во время презентации новой услуги – полноценного питания в поездах – сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Блюда, которые с 18 июня будут предлагаться пассажирам в тестовом режиме в отдельных поездах, сегодня первыми продегустировали представители СМИ.

Фото: Евгений Кравцов

По словам Кравцова, в «Укрзализныце» проанализировали опыт своих коллег в других странах по организации полноценного питания в поездах и на основании этого решили провести тестовую эксплуатацию новой услуги. Она продлится в течение трех месяцев, и по ее результатам будет принято решение о дальнейшем внедрении. Поэтому с 18 июня новое полноценное питание будет доступно пассажирам четырех поездов: № 81 Киев - Ужгород, № 104 Киев - Мариуполь, № 7 Киев - Ивано-Франковск и № 749 Киев - Ивано-Франковск.

«В течение нескольких недель мы планируем расширить тестовую услугу еще на некоторые поезда. Мы предлагаем полный комплекс питания – от завтраков до первых блюд и десертов. Рассчитаться можно как наличными, так и картой с помощью терминалов. Уже в следующие несколько недель будет возможно заказать ланч-боксы при покупке билетов. Мы посмотрим, насколько технология будет приемлемой, понравится ли услуга пассажирам, и потом определимся по дальнейшему ее внедрению», - отметил Кравцов.

В «Укрзализныце» надеются, что новый сервис получит положительные отзывы среди пассажиров, но планируют внимательно изучить все предложения и отзывы путешественников. Это даст возможность усовершенствовать сервис и сбалансировать меню в соответствии с пожеланиями пассажиров. «Для нас важна обратная связь, поэтому пассажирам в поездах будут предложены анкеты», - сообщил Кравцов.

Он также отметил, что все компании, которые предоставляли свои предложения относительно питания в поездах, смогут предложить свою продукцию пассажирам. «Наша задача сегодня – протестировать несколько компаний и несколько технологий, чтобы потом понять, какой вариант понравится пассажирам больше всего. Самое главное, чтобы питание в поездах соответствовало всем санитарным нормам и было здоровым», - отметил и.о. главы «Укрзализныци».

Поезда, в которых сейчас вводится полноценное питание, будут обслуживать бригады сервиса общественного питания. Заказать обед можно на пассажирское место по телефону, указанному в меню, через официанта-стюарда или получить непосредственно в специально оборудованном сервисном купе. Состав меню зависит от сезонности представленной продукции.

В рамках услуги разработано специальное меню, в котором на выбор пассажирам предлагается несколько вариантов: приобрести ланч-бокс, который будет включать определенный набор блюд и напитков, или по желанию отдельные горячие блюда, снеки и напитки. Ланч-бокс можно будет заказать при покупке билета онлайн или в кассе на станции, а также непосредственно в вагоне. Стоимость ланч-боксов в зависимости от ассортимента будет составлять 95 и 115 грн. Также «Укрзализныця» предлагает отдельное меню завтраков, в котором на выбор есть каши, сырники и кисломолочные напитки.

Среди горячих блюд на выбор пассажирам предлагается три вида первого блюда (грибной суп, куриный бульон и гаспачо), три вида основного блюда (картофельное пюре с курицей, паста болоньезе и кус-кус с овощами). Также можно заказать сэндвичи и разнообразные десерты. Стоимость первых и основных блюд будет доступна пассажирам по цене от 38 грн за порцию, сэндвичей – 42 грн, десертов – от 18 грн, завтраки будут стоить от 29 грн. Среди напитков – различные чаи, соки, кофе, газированные напитки и прочее. На упаковках будет указываться калорийность блюд.