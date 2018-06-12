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В результате ухудшения погодных условий – град, ливни и сильный ветер –  повреждены кровли 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района, сообщает пресс-служба ГосЧС Закарпатской области.

Так, в селе Брод повреждены 150 кровель, Дешковица – 10 кровель, Ильница – 12 кровель; Осий - 10 кровель.

Информация о количестве поврежденных зданий уточняются.  Жертв и травмированных в результате непогоды нет.

Также сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги. По состоянию на 18:00 зафиксировано 7 случаев в Хустском (2), Тячевском (4) районах и Мукачево (1).
ForUm

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