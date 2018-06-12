Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита.

По словам президента США, подписанный в Сингапуре документ очень многосторонний. «Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий», - сказал он, передает ТАСС.

«Мы оба очень рады чести подписать этот документ», - добавил Трамп.

Он пообещал, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». «Процесс начнется очень, очень быстро», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Трамп добавил, что Вашингтон и Пхеньян «будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь». «Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор», - отметил лидер Соединенных Штатов.

Он заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом. «Безусловно», - сказал Трамп. На пресс-конференции в прошлый четверг президент США заявил, что готов направить Ким Чен Ыну приглашение нанести визит в США, если саммит пройдет успешно. На уточняющий вопрос, планирует он в таком случае вести дальнейшие переговоры с Ким Чен Ыном в официальной резиденции в Вашингтоне или в своем поместье Mar-a-Lago (штат Флорида), Трамп ответил, что пока готов «начать с Белого дома».

Лидер КНДР заявил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита. «Мир увидит великие изменения. Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что эта встреча состоялась», - сказал Ким Чен Ын.

Лидеры США и КНДР провели переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом.