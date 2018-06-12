также в разделеМир
США сохранят санкции против КНДР 9
В Белом доме есть департамент для склеивания разорванных Трампом документов 16
США в обмен на денуклеаризацию дают гарантии безопасности КНДР 22
США добавили в санкционные списки еще трех граждан РФ и пяти компаний 23
Первый в истории саммит США-КНДР: Трамп встретился с Ким Чен Ыном 72
«На небесах особое место для Трюдо»: Туск поддержал премьера Канады 38
В Белом доме заявили, что в аду есть отдельное место для Трюдо 81
Путин - G7: Прекратите болтовню 297
Лавров заявил, что Россия не рвется в G8 47
Ким Чен Ын прилетел в Сингапур на историческую встречу с Трампом 54
Талибы впервые за 17 лет объявили в Афганистане временное перемирие 29
Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике G7 251
Земфире вслед за Чичериной запретили выступать во время ЧМ 65
Китай украл секретные материалы США по новому оружию 56
Трамп хочет помиловать Мохаммеда Али по отмененному приговору 43
В России появилось мороженое «Выбор Кремля» 33
Премьер Италии поддержал Трампа: РФ должна вернуться в G8 67
Трамп хочет вернуть РФ в G8 53

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита. 
По словам президента США, подписанный в Сингапуре документ очень многосторонний. «Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий», - сказал он, передает ТАСС.

«Мы оба очень рады чести подписать этот документ», - добавил Трамп.

Он пообещал, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». «Процесс начнется очень, очень быстро», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Трамп добавил, что Вашингтон и Пхеньян «будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь». «Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор», - отметил лидер Соединенных Штатов. 

Он заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом. «Безусловно», - сказал Трамп. На пресс-конференции в прошлый четверг президент США заявил, что готов направить Ким Чен Ыну приглашение нанести визит в США, если саммит пройдет успешно. На уточняющий вопрос, планирует он в таком случае вести дальнейшие переговоры с Ким Чен Ыном в официальной резиденции в Вашингтоне или в своем поместье Mar-a-Lago (штат Флорида), Трамп ответил, что пока готов «начать с Белого дома».

Лидер КНДР заявил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита. «Мир увидит великие изменения. Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что эта встреча состоялась», - сказал Ким Чен Ын.

Лидеры США и КНДР провели переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

68
Теги