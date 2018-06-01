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Из частного фонда российского президента Владимира Путина, действующего в Украине, финансируются люди из окружения народного депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского. Об этом заявил в ходе судебного заседания подозреваемый в покушении на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, сообщает Гордон.

«Есть у нас такая партия «Розумна сила» – получает оттуда деньги, также в окружении народного депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского есть люди, которые финансируются этим фондом Путина. Не знаю, финансируется ли оттуда сам Пашинский», – сказал Герман.

Он утверждает, что «фонд Путина» финансирует организацию терактов в Украине.

Напомним, Шевченковский районный суд в четверг, 31 мая, арестовал подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа на 2 месяца без права на внесения залога. 
ForUm

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