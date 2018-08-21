Киевский бизнесмен Борис Герман, которого подозревают в организации теракта, в результате которого должен был быть убит в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко, признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на информацию нескольких источников.

Но условия соглашения со следствием источники не раскрывают.

Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко отказался комментировать эту информацию, ссылаясь на то, что подписал обязательство о неразглашении информации.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга – Вячеслава Пивоварника.

Герману продлили срок содержания под стражей до 23 сентября.