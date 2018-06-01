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Организатор покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман во время заседания суда по избранию ему меры пресечения, заявил, что в «фонде» президента России Владимир Путина есть человек, который отвечает за теракты в Украине.

Об этом сообщает Громадське.

«Вячеслав Пивоварник в частном фонде Путина отвечает за Украину и теракты. Я его знал, когда еще жил в Украине. Контакт в Кремле – Пивоварник», - сказал Герман.

Сам Герман считает себя агентом Службы безопасности Украины.

Он также заявил, что знал о сотрудничестве «убийцы» с СБУ.

Напомним, Шевченковский районный суд в четверг, 31 мая, арестовал подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа на 2 месяца без права на внесения залога. 
ForUm

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