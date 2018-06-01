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Роман Абрамович, испытывающий затруднения в продлении британской визы, отложил на неопределенный срок строительство нового стадиона для своего клуба «Челси». Об этом сообщает ВВС.

Кроме того, стоимость строительства нового стадиона на 60 тысяч человек, уже повысилась до миллиарда фунтов стерлингов из-за постоянных задержек в строительстве, вызванных, среди прочего, разногласиями с людьми, живущими неподалеку.

Абрамович, насколько известно, не считает целесообразным инвестировать в страну, которая не выдает ему вида на жительство.

Срок действия его визы инвестора истек несколько недель назад.

Задержка в выдаче визы Абрамовичу произошла после усиления напряженности в отношениях между Лондоном и Москвой в связи с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Британское правительство никак не комментирует вопрос визы Абрамовича.

Клуб «Челси» выпустил заявление, в котором говорится, что решение отложить строительство «Стамфорд Бридж» было принято из-за неблагоприятного инвестиционного климата.

«Подготовка к строительству и проектные работы будут остановлены. Клуб не располагает информацией о том, когда это решение может быть пересмотрено», - говорится в заявлении «Челси».

На строительство нового стадиона «Челси» должно было уйти около четырех лет. В это время клуб пользовался бы стадионом «Уэмбли».
ForUm

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